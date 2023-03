Roma, un anno di passione: la spinta dell’Olimpico non finisce mai

Se i giudizi su gioco e risultati possono essere materia volatile perché soggetta a interpretazione, di sicuro l'era Friedkin passerà alla storia per aver riconsegnato la Roma al suo pubblico, scrive Massimo cecchini su La Gazzetta dello Sport. Dal 20 marzo scorso, infatti, la squadra giallorossa ha disputato tutte le proprie partite interne in uno stadio tutto esaurito. Una cavalcata hanga 27 partite (amichevole estiva contro lo Shakhtar Donestsk compresa), che ha portato all'Olimpico un milione e 666.310 spettatori, con una media a gara pari a 61.715 persone. Una enormità, che avrebbero potuto essere anche di più se la società non fosse obbligata a lasciare un settore (variabile) ai sostenitori ospiti, che solo raramente lo hanno riempito. Numeri “monstre” che solo Inter e Milan hanno potuto superare grazie a un San Siro che - anche per via delle limitazioni sopravvenute nell'impianto della Capitale - è decisamente più capiente.