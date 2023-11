Roma, tripla delusione. Paredes, Renato Sanches e Aouar: in mezzo i nuovi non vanno

Che la Roma sia stata costruita male oramai sembra evidente, che a centrocampo siano state fatte scelte sbagliate forse anche di più, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Almeno questo ci dice il campo fino ad oggi, dopo quasi 5 mesi di stagione (e 16 partite già giocate) e le difficoltà con cui deve convivere Mourinho quotidianamente nell’allestire l’undici titolare. Già, perché sulla carta il general manager Tiago Pinto aveva pensato ad una mediana composta da Paredes in cabina di regia e Sanches ed Aouar come mezzali, centrocampo che di fatto non è mai esistito. E un terzetto di giocatori che, chi più e chi meno, finora ha deluso. Con l’aggravante di costringere il tecnico portoghese a far giocare sempre gli stessi aumentando inevitabilmente anche il rischio degli infortuni per il minutaggio eccessivo o la necessità di giocare anche in condizioni approssimative (vedi Lorenzo Pellegrini). E per fortuna che alla fine Mou ha trovato uno come Bove, che finora ci ha messo l’anima. Il caso più eclatante è chiaramente quello di Renato Sanches, che dopo oltre 40 giorni ai box è tornato in campo per scampoli di gara contro Lecce, Slavia e Lazio, non lasciando però mai traccia tangibile.