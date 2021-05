Roma torna giallorossa

La Roma vendica la sconfitta dell’andata: Dzeko è super, brilla il 3° portiere Fuzato José sui social si complimenta con squadra e tecnico. Biancocelesti in Europa League

Paulo Fonseca si congeda dall’Olimpico a mani piene, lascia la Roma con una rotonda vittoria nel derby e, nell’eventualità che oggi il Sassuolo batta il Parma, gli basterà vincere a La Spezia per essere sicuro di qualificarsi alla Conference League, scrive Sebastiano Vernazza su La Gazzetta dello Sport. La Roma ha vinto il derby, risultato che sposta le percezioni dei tifosi, e sembra più avanti quanto a futuro, ha già scelto José Mourinho come prossimo allenatore. Lo Special One si è complimentato via social: "Grande vittoria". La Roma ha recuperato Dzeko alla causa – trascinante ieri il bosniaco -, ha lanciato un giovane molto interessante come Darboe, ha ritrovato un Karsdorp potente e dinamico. L’addio di Fonseca all’Olimpico si è consumato tra gli applausi dei pochi presenti. La sua Roma è stata un’incompiuta o un’incompresa. Poteva essere molto di più, ma Fonseca lascia in dote il valore della signorilità e non è poco, in quest’epoca di grida e lamenti.