Roma, tesoro di ritorno. La nuova strategia di Pinto: giovani ceduti per giocare

Se il mercato non è ricco, bisogna andarla a creare quella ricchezza di cui hai bisogno. Ed è proprio quello che ha messo in piedi negli ultimi tempi la Roma, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. con una strategia ben precisa: cedere alcuni giocatori considerati in esubero a dei club che li facciano giocare e li valorizzino, mantenendo però percentuali importanti sulle eventuali future rivendite. È il caso soprattutto di Riccardo Calafiori, che sta facendo molto bene in Svizzcra, al Basilca. Ma anche di Daniel Fuzato, il portiere brasiliano dell'Ibiza su cui hanno messo gli occhi anche alcuni club della Liga. O di Celar, ad esempio, terzo attuale miglior marcatore della Superliga svizzera con la maglia del Lugano, con cui ha segnato 12 reti (meglio ha fatto solo la coppia dello Young Boys, iiten e Nsame. rispettivamente con 14 e 13 centri personali). E poi Diawara. Antonucci, Milanese, Clervo e tanti altri ancora.