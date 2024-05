Roma, ti giochi il futuro: Bayer e Atalanta ultime chance. Senza Champions cambia tutto

Nella settmana devcisiva della stagione la squadra giallorossa non può fare calcoli

Redazione 8 maggio 2024 (modifica il 8 maggio 2024 | 07:39)

La Roma vede due cartelli stradali che indicano direzioni opposte, scrive Alessio D'Urs su La Gazzetta dello Sport: a sini stra c'è scritto "Champions", a destra una (probabile) nuova rivoluzione in vista con Daniele De Rossi punto fermo. Due scenari diversi: il primo esaltante per definizione, il secondo intrigante nel medio-lungo periodo. Perché la squadra e il club di Dane Ryan Friedkin si giocano allo stesso modo il futuro in pochi giorni. E per capire fino in fondo l'impor tanza della sfida di Bergamo con l'Atalanta per l'Europa che conta, occorre affrontare con la stessa. sensibilità l'aspetto sportivo e quello contabile del club, che rac chiude in sé la programmazione e la possibilità di nuove spese e ingaggi da grande per ridurre il gap con Inter, Milan e Juve.

La strada che porta alla Champions dall'Europa League appare complicata, se non già compromessa. Ai giallorossi ser- viranno domani almeno due gol

per andare ai tempi supplemen tari ed eventualmente ai calci di rigore, mentre per essere sicuri della finale a Dublino dovranno al vincere alla BayArena con tre o più gol di differenza. Impresa ti- tanica, ma De Rossi glocherà il match con il meglio di cui dispo- ne (a partire da Lukaku), consa- pevole comunque che la vera flnale per la Champions la gloche- rà domenica a Bergamo.

Una vit- toria sarebbe il miglior propellente possibile per l'entu- siasmo, in vista delle altre due sfde con Genoa e Empoli in cui serviranno altri sei punti per aprire le porte del paradiso dell'Europa dei vip. E seguendo con la fanta- sia l'ambita direzione del "bivio" giallorosso, l'eventuale ingresso nella Champions più ricca di sempre (distribuirà 2,5 miliardi di curo alle 36 squadre qualifica- te) significherebbe per le casse societarie un introito di partenza di 18,62 milioni di euro, cui si ag- giungerebbero i premi per ogni partita, in particolare 2,1 milioni per una vittoria e 700 mila euro per un pareggio. Oltre ovvia- mente a tutte le altre voci in en- trata che vanno dagli incassi allo stadio al merchandising. Una ca- tapulta, insomma, per rilanciare la Roma in un'altra dimensione,

che non le è peraltro estranea, in cui la proprietà americana po- trebbe allestire anche un nuovo "instant team", con giocatori già pronti per la Champions, da prendere pure in prestito.

Nella seconda ipotesi, in caso soltanto di Europa League, la società dovrà invece rivedere un po' i piani, pensando sul mercato pluttosto a giovani di talento di proprietà, co struendo con loro la Champions del domani proprio sul modello Bayer.

