Roma stringe su Hysaj, Nzonzi vicino al Monaco

Ieri la prestazione di Diawara, che è piaciuta a Fonseca. Oggi la presentazione di Veretout ma, soprattutto, un nuovo contatto tra Roma e Monaco per Nzonzi. La notizia delle ultime ore è che il francese ha aperto la porta ad un trasferimento a Montecarlo.

Nel frattempo continuano anche le manovre per arrivare ad un terzino a destra. Il nome é quello di Hysaj, che piace a tutti a Trigoria e sarebbe ben contento di tentare l’avventura romanista. Come riporta Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport, Karsdorp è sulla lista dei partenti e se in passato se ne era parlato con la Fiorentina nell’affare Veretout, adesso il ragazzo aspetta una proposta per tornare in Olanda.

La pista Alderweireld continua ad essere fredda. Anche i buoni rapporti di Baldini con il suo ex club non sembrano aver sortito gli effetti sperati. Ecco perché Demiral è un nome che interessa, ma la Juve appare disposta a cederlo solo in prestito, mentre nelle ultime ore è avanzata l’ipotesi Glik, del Monaco, che potrebbe anche rientrare nella trattativa Nzonzi. Il ds della Roma lavora anche su altri tavoli: Bruno Peres tornerà dal Brasile e il Genoa ha chiesto informazioni, mentre Juan Jesus ha rispedito al mittente qualsiasi possibilità di trasferimento perché vuole continuare nella Roma.