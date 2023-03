Roma, silenzio al veleno. Niente derby per Mou: “Sentenza ingiusta”

Ci sono silenzi oppure gesti che possono far più rumore di tante parole, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. È il caso di quanto hanno pensato di fare ieri la Roma e José Mourinho, dopo che la Corte Sportiva d'Appello ha deciso di | confermare le due giornate di squalifica all'allenatore. Così il club giallorosso sceglie di cucirsi la bocca con tutti i media per le partite in cui il tecnico sarà squalificato e quest’ultimo, a 13 anni di distanza dal precedente de 2010, quando era alla guida dell'Inter, decide di rispolverare sui social il gesto delle manette. Nonostante “ufficialmente” sia stato fatto per pubblicizzare l'orologio e il braccialetto ideato da sua figlia, a nessuno è sfuggita la portata polemica.