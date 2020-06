Roma, si vola. Dzeko ribalta la Sampdoria, ma il 4° posto resta a sei punti

I tre punti conquistati ieri sera sono una notizia che sicuramente avrà fatto piacere a Pallotta e Friedkin.La Roma post-pandemia soffre ma brilla e continua a sperare nel sogno Champions, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport.

Tutto merito di Dzeko che grazie ai due bellissimi e pesantissimi gol segnati ieri in un Olimpico deserto riesce a ribaltare l’iniziale vantaggio siglato da Gabbiadini, agganciando tra l’altro Manfredini al 5° posto tra i marcatori della storia giallorossa a 104 gol.

In un mix di giovani e più esperti inedito, la Roma riesce a inizio primo tempo a mettere in difficoltà Audero. Il progetto di Fonseca vede Pastore più basso ad impostare, Perez e Mkhitaryan stretti dietro a Dzeko, favorendo le avanzate di Bruno Peres e Kolarov. Risultato: una produzione offensiva notevole, compreso il gol annullato a Veretout per mani di Perez. Ma la Samp trova spazio per ripartire, un buon pressing sugli avversari e la rete del vantaggio sfruttando l’errore di Diawara. I blucerchiati avranno diverse occasioni per segnare anche il 2-0, ma nelle ripresa sono i cambi a fare la differenza. Infatti sono Pellegrini prima e Cristante poi a servire gli assist vincenti per Dzeko che, per due volte, al volo mette la palla in rete.