Roma, si parte. Oggi tamponi, domani doppia seduta: il programma del ritiro

Giovedì il primo allenamento diretto da Mourinho

Torna a ripopolarsi Trigoria dopo l'arrivo di José Mourinho. Come riporta La Gazzetta dello Sport, nel pomeriggio tutti quei calciatori che non sono ancora tornati dalle vacanze (Dzeko, Mayoral, Pedro, Karsdorp, Mancini, Fazio, Santon, Villar, El Shaarawy e Carles Perez, tanto per citarne alcuni) saranno sottoposti a tampone. Domani e mercoledì, invece, doppia seduta di test atletici, giovedì 8, invece, probabilmente nel pomeriggio, primo allenamento diretto da Mourinho, che avrà terminato la versione light della quarantena. In questa prima fase i giocatori non dovrebbero restare a dormire a Trigoria. Il pranzo si farà quasi sempre al Fulvio Bernardini, con i menù preparati dallo chef Jurovich su indicazione del nutrizionista.