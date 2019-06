Roma senza preliminari. Più tempo per Bartra e Pau Lopez

Per i risultati in campionato avranno senz’altro meritato delle critiche, ma come agenti segreti i dirigenti della Roma paiono avere qualità non banali. E così, dopo le polemiche di qualche giorno fa per l’annullamento del ritiro di Pinzolo – che tanto disappunto aveva creato sia in Trentino che tra i tifosi che avevano prenotato le vacanze per vedere i propri beniamini – la decisione è stata in qualche modo preveggente, visto che ieri è arrivata la sospirata sentenza del Tas sul Milan. Risultato: i giallorossi fanno ciao ai preliminari di Europa League, accedendo direttamente alla fase a gironi, scrive Massimo Cecchini su “La Gazzetta dello Sport”.

A questo punto tutto slitta ufficialmente in avanti. L’appuntamento a Trigoria è fissato in una data che va dall’8 al 10 luglio. Paulo Fonseca e il suo staff troveranno un centro sportivo ancora più moderno, visto che l’ultima ristrutturazione che si sta completando cambierà anche la zona cucine e dintorni.

Dal 20 luglio in poi, la squadra comincerà la serie di amichevoli che la porteranno prima non lontano dalla Capitale e successivamente in giro per l’Europa. L’unica sfida per adesso sicura è quella contro lo Shakhtar Donetsk, proprio la ex squadra di Fonseca, che da contratto sarà avversaria estiva, in sede e data da stabilire.

Petrachi avrà più tempo per allestire la squadra in vista del campionato. In attesa di definire l’acquisto di Diawara dal Napoli, continua il pressing sul Betis Siviglia per avere Bartra a cifre abbordabili, magari inferiori ai 20 milioni richiesti. Poi, una volta sistemato Olsen, si passerà a corteggiare ancor più seriamente Pau Lopez per la porta. Intanto, c’è anche un nome nuovo che rimbalza dalla Romania: si tratta di Ionut Nedelcearu, 23 anni, difensore centrale Under 21 romeno, attualmente all’Ufa, che milita nel campionato russo.