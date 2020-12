Roma senza pietà, cinque gol in 45 minuti. Ma il Bologna chi l’ha visto?

No contest, niente partita, tanto a nulla, Roma imperiale, Bologna senza nemmeno il minimo sindacale, sbriciolato in 45’ “scandalosi” come dirà poi Sinisa, come scrive Matteo Dalla Vite su La Gazzetta dello Sport.

Un distanziamento siderale ha diviso un pianeta e l’altro, un oceano di iperspazio in cui i giallorossi hanno messo dentro tutto con facilità devastante e nel quale i giocatori di Miha hanno toccato il fondo senza poter (e dover) trovare giustificazioni viste l’inferiorità e la mollezza con le quali hanno vissuto un pomeriggio infernale, imbarazzante.

“Sembrava scapoli e ammogliati, solo che noi eravamo sia gli scapoli sia gli ammogliati” ha detto Miha che non ha voluto responsabilità sul tracollo. Tutti un po’ fantozziani i rossoblù: con la Roma che pareva il Mega Direttore Galattico. Il Bologna dovrà trovare mercoledì contro quello Spezia che l’ha eliminato dalla Coppa Italia.

E la Roma? Come a Playstation, ma contro nessuno. Cinque gol di una facilità pazzesca, con un inconcepibile “distanziamento sociale” del Bologna. Dal primo gol (autorete di Poli con volata-cross di Spinazzola), al secondo (Dzeko si ingurgita Danilo), al terzo (Pellegrini s’infila con la linea bolognese altissima), al quarto (Veretout brucia 6 uomini imbambolati sulla linea dell’area grande), al quinto (Mkhitaryan libero come nel salotto di casa propria), è stato uno show giallorosso.