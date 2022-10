Roma senza Joya

Faticoso . E’ il primo aggettivo che ci viene in mente, scrive Valerio Piccioni su La Gazzetta dello Sport , per illustrare il 2-1 con cui la Rom a viene a capo di un Lecce scorbutico, che non s’arrende a una trama della partita subito in salita, con tanto di espulsione di Hjulmand a metà del primo tempo.

A parte un avvio gagliardo, la squadra giallorossa è una frequente interruzione sul più bello, nel senso che è proprio lo sbocco offensivo il momento più complicato. Mourinho ne prova diverse, lascia in panchina Abraham e punta su Belotti, poi dopo il primo tempo rilancia l’inglese e ferma un Zaniolo poco lucido sotto porta. In effetti, la mossa Tammy sveglia la Roma e la partita che alla virata di metà gara s’era fermata sull’1-1. È proprio Abraham a procurarsi il rigore e a dare a Dybala l’occasione per trasformare il penalty ma anche per accusare proprio nella trasformazione il problema alla coscia che lo costringe a uscire. E questa è davvero la notizia peggiore perché c’è pure il rischio di rivedere l’argentino in giallorosso solo nel 2023. Un’assenza davvero preoccupante per la Roma di oggi.