Roma senza Joya. Dybala, lesione ai flessori: fuori almeno tre settimane

A questo punto occorre farsene una ragione, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport . Nonostante la professionalità con cui cura il suo corpo e la scientificità nella prevenzione che la Roma gli mette a disposizione, Paulo Dybala sembra essere come uno di quei manoscritti antichi che sono praticamente impossibili da consultare perché l’utilizzo porterebbe alla loro consunzione. I buoni segnali che avevano accompagnato la sua uscita dal campo domenica contro la Fiorentina, infatti, sono stati un fuoco fatuo. La risonanza a cui l’attaccante argentino è stato sottoposto ieri presso la clinica Villa Stuart, infatti, hanno rivelato la presenza di una lesione al flessore della coscia sinistra, che lo terranno fuori ben tre settimane. Morale: salterà di sicuro gli impegni contro lo Sheriff Tiraspol in Europa League e, soprattutto, quelli contro Bologna e Napoli, mentre restano appesa a un filo speranze di vederlo in campo il 30 dicembre nella “sua” partita: a Torino contro la Juventus.

Un vero peccato per la Joya e per la Roma che, da quando era tornato in campo dopo lo stiramento al legamento collaterale del ginocchio sinistro occorsogli a Cagliari, in campionato aveva segnato due gol e fornito quattro assist, l’ultimo dei quali domenica scorsa per Lukaku contro la Fiorentina. Insomma, ha davvero ragione José Mourinho quando dice che "c’è una Roma con Dybala e una senza". Il problema è che le assenze per infortunio sono state innumerevoli, basti pensare che – in meno di una stagione e mezzo – considerando le prossime l’argentino avrà saltato probabilmente 25 partite su 84. Morale: quasi un terzo dei match la Joya è stato costretto a vederli dalla tribuna. Per questo l’obiettivo del club e del giocatore, adesso, è quello di tentare il miracoloso recupero per la sfida contro la Juventus.