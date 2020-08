Roma, se parte Dzeko assalto a Milik. Sul bosniaco c’è la Juve

Manovre in corso tra Torino, Roma e Napoli. La Juventus, con Higuain in partenza, è alla ricerca di un attaccante e ha in ballo diverse piste. Come riporta la Gazzetta dello Sport, i nomi sono quelli di Milik, Dzeko e Morata. Per il polacco De Laurentiis vuole 50 milioni e non accetta contropartite dai bianconeri.

Discorso diverso con la Roma. Al Napoli interessano Under e Veretout e la pista dello scambio in questo caso non sarebbe da escludere. Già la scorsa estate i due club hanno trovato la sinergia sull’affare Manolas-Diawara. E non sembra un caso che siano tornate insistenti alcune voci che vorrebbero la Juventus interessata a Dzeko. La partenza del bosniaco aprirebbe le porte della Roma proprio a Milik. Il mercato non è ufficialmente cominciato, ma le trame già sono fitte.