Roma, Schick ora è un intrigo: “Patrik vuole restare a Lipsia”

Ce alla fine sia un mercato lungo, normale o short non fa la differenza, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Uno dei nomi caldi sarà di certo quello di Patrik Schck, di proprietà della Roma con contratto in scadenza nel giugno 2022, e che ha come obiettivo quello di restare a Lipsia.

“Non è assolutamente vero che il Lipsia non ha i soldi. – dice l’agente dell’attaccante – I club tedeschi economicamente sono i più sani in Europa. E’ un gioco, una tattica di negoziazione. E’ un affare grosso, vedremo”.