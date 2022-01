Roma, scatta l’assalto finale a Kamara

Il centrocampista del Marsiglia di 22 anni che può giocare anche difensore centrale

Mourinho ieri è stato chiaro e diretto, come spesso gli succede: “Forse ho sbagliato a dire che il mercato era chiuso, fino al 31 è aperto. Io non mi aspetto qualcosa di più, ma il mercato è aperto…". Come dire, quello che doveva fare lo abbiamo fatto (e cioè gli arrivi di Maitland–Niles e Sergio Oliveira), ma se dovesse capitare qualcosa in più ben venga, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. A Mou va bene anche così, ma se arrivasse qualcosa in più ne sarebbe felice. Ed è anche per questo che ieri ha rimarcato proprio il fatto che fino al 31 c’è ancora spazio. E possibilità di intervenire e aggiustare qualcosa. La prossima, dunque, sarà la settimana in cui la Roma cercherà di stringere il cerchio intorno a Kamara, il centrocampista del Marsiglia di 22 anni che può giocare anche difensore centrale (è nato proprio in quel ruolo lì, fu l’ex allenatore giallorosso a cambiargli il ruolo). Kamara a giugno va in scadenza e ha già fatto sapere che non rinnoverà il contratto. Nonostante sia di Marsiglia e sia tifoso dell’Olympique. Radiomercato sussurra che abbia in mano già un accordo con la Roma. Se il Marsiglia vuole monetizzare deve mettersi a tavolino la prossima settimana, forte anche del fatto che a giugno dovrà versare 20,4 milioni di euro ai giallorossi per i riscatti di Pau Lopez e Under. Per la Roma, però, è fondamentale prima piazzare altrove uno tra Diawara (preferibile) e Darboe.