Roma scatenata, una rivoluzione in attacco: idea Mertens e c’è Akgün

Sotto la regia di José Mourinho la voglia di fare una sorta di piazza pulita in alcuni reparti è grande, scrive Massimo Cecini su La Gazzetta dello Sport . La Roma a centrocampo con l’arrivo di Matic sta già spostando gli equilibri, ma anche in attacco i giallorossi cominciano a giocare una partita vera.

Dando quasi alle battute finali la trattativa per Ola Solbakken , il 23enne attaccante del Bodo Glimt, che a andrà in scadenza di contratto a dicembre e con cui c’è già l’accordo col giocatore, sta lievitando anche l’ipotesi una accoppiata “linea verde-esperienza” che potrebbe interessare parecchio allo Special One.

Il belga del Napoli, che spesso ama venire nella Capitale insieme a sua moglie, è stato offerto (anche) alla Roma. Per mettersi agli ordini di Mourinho il belga sarebbe disponibile anche a scendere a circa 3,5 milioni, ma la valutazione deve essere fatta pure in relazione alla carta d’identità, nonostante i 35 anni dell’attaccante gli forniscano una invidiabile integrità, oltre che una duttilità tattica straordinaria.

Per quanto concerne Akgun, ha chiuso una stagione con ottimi numeri. In 39 partite, infatti, ha segnato 9 gol e fornito 17 assist. Brevilineo di piede sinistro, ama partire da destra per accentrarsi. In certi movimenti, visto anche le lezioni che ha avuto durante l’anno, dicono che ricordi proprio Montella.