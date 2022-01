Roma scatenata: Maitland-Niles sbarca e gioca. Oliveira ha detto sì, ora la firma

Se i documenti sono ok, vista l’emergenza, Mou domani con la Juve è pronto a impiegarlo. Il portoghese si definisce nel weekend

La vita, a volte, è fatta da un alternarsi di sorrisi e facce scure. Ieri, quella di Ainsley Maitland-Niles sembrava promettere solo belle cose, mentre quella di Sergio Conceicao ispirava malinconie. Se il terzino dell’Arsenal ha addirittura la speranza di giocare domani titolare contro la Juventus, qualora le pratiche burocratiche riusciranno a essere completate, l’allenatore del Porto invece sa che sta per perdere Sergio Oliveira. Sulla fascia con i bianconeri,Mourinho non potrà adattare Ibanez, che servirà al centro per l’assenza di Mancini. Così il difensore inglese è pronto a giocare anche subito. Se il giocatore piacesse la Roma si dovrà sedere a trattare di nuovo con i Gunners in estate, e a quel punto si lavorerebbe sulla cifra di acquisto. Un’altra buona notizia è che è scattato il riscatto da parte del Marsiglia per Pau Lopez: in estate arriveranno in cassa 12 milioni.