Roma, pubblico in festa: già in 50mila per la sfida con il Betis

Redazione

Ancora una volta lo stadio Olimpico si prepara al sold out. Intanto, sabato primo ottobre, saranno oltre 4mila i romanisti che andranno a San Siro per la partita contro l’Inter, poi si penserà ai match casalinghi di campionato e di Europa League scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport. Soprattutto quello di coppa, contro il Betis Siviglia, sarà molto importante perché è chiaro che dalla doppia sfida contro gli spagnoli, che tanto bene stanno facendo in questo avvio di stagione, dipenderà il futuro del girone.

La squadra di Pellegrini è prima nel raggruppamento di coppa ed è terza in Liga e, se la Roma vuole arrivare prima, deve per forza batterla: ecco perché avere un Olimpico infuocato alle spalle, prima della trasferta in Spagna, sarà fondamentale.

Per questo, nel primo giorno di vendita, per la partita contro il Betis sono stati venduti, tra abbonamenti e non, oltre 50mila tagliandi. La sfida è in programma il 6 ottobre alle 21, c’è tempo per riempire l’Olimpico e arrivare al dodicesimo sold out di fila, l’undicesimo da quando la capienza è al cento per cento.

Non c’è ancora il tutto esaurito, ma è probabile che arrivi già oggi, per Roma-Lecce: si gioca domenica 9 ottobre alle 20.45 e anche questo è un dato importante perché la notturna a fine week end spesso scoraggia i tifosi, soprattutto quando non c’è un big match.