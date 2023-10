Roma, presentato il progetto “Rome Technopole”. E spunta lo stadio

La brochure distribuita oggi alla presentazione in Comune del nuovo progetto “Rome Technopole” (polo della ricerca della industria e della innovazione), che nascerà nell’area di Pietralata, sembra essere uno squarcio di futuro. Infatti come riporta la Gazzetta dello Sport, nel disegno c’è già il nuovo stadio della Roma, nonostante il progetto non sia stato ancora presentato. A Pietralata, vicino al futuro stadio dell'As Roma, alla sede dell'Istat e ad altre nuove strutture, sorgerà la sede della Fondazione Rome Technopole. Il Comune ieri ha concesso alla fondazione, per 99 anni a titolo gratuito, il diritto di superficie su 7.500 metri quadri nel quadrante dell’ex Sdo, 2.300 metri quadri sarà costruito l'edificio che ospiterà la sede della fondazione, nel restante spazio saranno realizzate aree verdi, parcheggi, aule e sale multimediali, laboratori di ricerca.