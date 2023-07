Roma, poker servito. Ecco Kristensen, il quarto arrivo per Mou

In una Roma bollente più o meno come Casablanca, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport, fa impressione vedere Rasmus Kristensen in giacca blu e cravatta scura per il suo primo giorno in giallorosso. Quanto basta perché possa raccontare la propria soddisfazione: "Sono orgoglioso di entrare a far parte di questo storico club – dice –. Sono un giocatore forte fisicamente, potente, capace di correre, lottare molto, ma soprattutto sono un giocatore che dà tutto per il club. I risultati internazionali raggiunti dalla Roma hanno avuto un peso nella mia scelta. E poi c’è Mourinho, un grande tecnico, uno dei migliori di sempre, per cui non vedo l’ora di lavorare con lui, di imparare e capire il calcio attraverso i suoi occhi"