Roma, poker mania. Doppio Kalinic e super Mkhitaryan

A Cagliari la Roma risponde all’Atalanta con quattro reti (come domenica scorsa col Lecce) ma avrebbe potuto farne sette, come riporta Fabio Bianchi su La Gazzetta dello Sport. Olsen, l’ex protagonista, ha fatto di tutto per fermarla e per un po’ ci è riuscito. Ma poi è arrivato Kalinic, che non gioiva da un anno e due mesi. Il risultato finale non racconta la verità. La Roma è stata ben superiore, il Cagliari si è trovato per caso in vantaggio, poi ha reagito. Ma da queste pause si deve guardare la Roma.