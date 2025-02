Roma, più forza con Gourna-Douath. E la difesa si blinda

Tre indizi fanno una prova. Tre colpi last minute interessanti, come quelli piazzati ieri in poco più di dodici ore, confermano come la Roma voglia fare sul serio per un rapido ritorno nei quartieri alti della classifica. Perché gli ultimi tre volti nuovi giallorossi, il centrocampista francese Lucas Gourna-Douath dal Salisburgo, il terzino sinistro olandese Anass Salah-Eddine dal Twente e il difensore centrale danese Victor Nilsson dal Galatasaray, costituiscono insieme l'unità di misura delle ambizioni giallorosse: acquisti mirati, tra talento ed esperienza internazionale, che portano a Trigoria però anche benzina nuova e fame di successi. Come riportato da Alessio D'Urso su La Gazzetta dello Sport, l'acquisto più intrigante è sembrato da subito quello di Gourna-Douath, 21enne in rampa di lancio, che può immettere muscoli e pressing nel centrocampo della Roma. Il mediano, eccellente in interdizione e paragonato quando era al Saint Etienne a Paul Pogba, sostituisce Enzo Le Fée. Ma anche a sinistra la Roma può dirsi soddisfatta dell'acquisto di Salah-Eddine, terzino olandese che arriva a titolo definitivo per 8 milioni. Anche lui scuola Ajax come Devyne Rensch, l'esterno ha voluto fortemente il club giallorosso, tanto da litigare con i dirigenti del Twente per trovare al più presto l'accordo. Salah-Eddine è un mancino già pronto per la Serie A, in grado di calarsi perfettamente da subito nella realtà giallorossa. E la caotica giornata di affari di ieri della Roma si era aperta del resto con lo sbarco a Fiumicino di Victor Nelsson, che rimpiazza lo spagnolo Hermoso. Nelsson, noto in patria per l'appellativo "tank" (carrarmato), arricchisce la Roma completando il pacchetto difensivo. Saluterà, ma a giugno, invece, il terzo portiere Renato Marin, che si è accordato col Psg a parametro zero.