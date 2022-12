Roma, Pinto e Berardi alla festa dei dipendenti

Una serata in grande stile per augurare buon Natale alla grande famiglia della Roma. È stato il regalo dei Friedkin ai dipendenti del club: una cena privata organizzata al Chiosco del Bramante che ha coinvolto gli uffici di viale Tolstoj e quelli di Trigoria, scrive Emanuele Zotti su La Gazzetta dello Sport. All’evento hanno partecipato il Ceo Pietro Berardi e il general manager Tiago Pinto, assente invece la proprietà oltre a giocatori e staff tecnico. Durante la cena è stato proiettato un video impattante, con i momenti più significativi dell’ultimo anno e mezzo: dall’arrivo di Mourinho, passando per la vittoria in Conference fino al Dybala Day. Il filmato si è concluso con un ringraziamento a tutti i componenti del club, che hanno contribuito in maniera unitaria al raggiungimento di alcuni degli obiettivi della società. Il modo migliore per scambiarsi gli auguri.