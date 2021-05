Roma, piccola rivincita ma ora si guarda al futuro

Battuto lo United con una partita matta e orgogliosa E Fonseca saluta così: «Mi piace il calcio italiano»

"Caro Mou, pensaci tu". È questo il senso della letterina virtuale che i tifosi della Roma hanno indirizzato al nuovo allenatore, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. Sotto lo sguardo dello "Special One", la squadra giallorossa - dopo il 6-2 di Manchester - chiude l’Europa League con una partita matta e orgogliosa, che termina con un meritato 3-2 santificato dalle reti di Dzeko, Cristante, dall’autogol di Telles su tiro dell’esordiente Zalewski, anestetizzate dalle tante parate di De Gea e dalla doppietta di Cavani. Lo United va in finale, ma alla fine arriva l’imprimatur di Mourinho, che a fine partita mette il suo like all’account Instagram della Roma. Fonseca saluta la Coppa in modo signorile. "Abbiamo sciupato la qualificazione nella ripresa di Manchester, ma ci ho sperato. Potevamo fare più di tre gol. Mourinho? E’ stato corretto con me e non avrà bisogno dei miei consigli. Io comunque non ho mai pensato alle dimissioni. Il futuro? Mi piace il calcio italiano". Il problema è che alla Roma piace di più Mou. Il futuro ora è suo.