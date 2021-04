Roma per la storia. Con l’Ajax per il sogno europeo: in ballo un jackpot da 80 milioni

Ci sono appuntamenti con la storia che non si possono fallire, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Perché cambiano il presente e il futuro delle persone, ma anche le dinamiche e la percezione delle cose. Roma-Ajax di stasera è uno di quegli appuntamenti lì, che possono scrivere una pagina memorabile negli annali romanisti. Prima di oggi la Roma ha giocato in sette occasioni una semifinale di una coppa europea (a sinistra trovate il dettaglio), di cui l’ultima tre anni fa, contro il Liverpool, con il sogno di una finalissima di Champions.

Che sia una partita unica lo dicono anche i numeri, ad iniziare dal fatto che se dovesse arrivare un’altra vittoria la Roma stabilirebbe la sua striscia record di vittorie consecutive in Europa (sei). E forse è anche per questo che ieri Fonseca ha voluto che tutto il gruppo cenasse insieme a Trigoria e restasse anche a dormirci, in modo di fare ancora più gruppo del solito. Stasera a guidare la Roma verso la semifinale dovranno essere i big: Mkhitaryan, Pellegrini e Dzeko, il tridente d’attacco. Edin, ad esempio, va a caccia del suo 30° gol con la Roma nelle coppe europee, dopo che ad Amsterdam è diventato il giallorosso con più presenze di sempre in Europa League (23, contro le 22 di De Rossi).

Ma i numeri che contano davvero probabilmente sono altri e sono quelli legati al futuro del club. Vincere l’Europa League, infatti, vorrebbe dire generare un tesoretto di circa 80 milioni di euro.

I Friedkin sono attesi allo stadio, ovviamente, e salvo imprevisti dell’ultima ora saranno lì a soffrire con la squadra. Perché, appunto, l’appuntamento con la storia è di quelli da onorare e i Friedkin non vogliono mancare in una serata così. Che, se poi dovesse andare bene, molto probabilmente consentirebbe alla Roma di giocare la semifinale contro il Manchester United (a meno di clamorosi ribaltoni, vista la vittoria per 2-0 all’andata dei Red Devils sul Granada).