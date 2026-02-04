Forzaroma.info
Roma, per la Champions servono 72 punti. Ma a febbraio 3 partite in meno della Juve

Gasp gioca solo quattro volte fino all'11 marzo, Conte cinque, Spalletti addirittura sette
Se lo scudetto sembra una questione esclusivamente milanese, la volata per gli altri posti Champions ci riporta indietro nel tempo, tornando a quando Napoli, Juve e Roma lottavano punto a punto per il tricolore. Adesso questi club sembrano destinati a lottare fino alla fine per il terzo e il quarto posto, gli ultimi che promuovono alla Champions. E così - scrive Giovan Battista Olivero su La Gazzetta dello Sport - pur non potendo escludere un calo di chi sta davanti  o una sgasata di chi arriva da dietro , l'impressione è che quando si fermerà la musica del campionato due tra Napoli, Juve e Roma riusciranno a posizionarsi sulla sedia della Champions mentre all'esclusa resteranno le lacrime. Mancano ancora quindici giornate, ossia quarantacinque punti potenziali. E bisogna farne tanti. Nelle ultime cinque stagioni il quarto posto è stato conquistato in media a quota 72.

Il mese appena iniziato può lasciare un'impronta molto chiara, sebbene non decisiva. E c'è una squadra che ha l'obbligo di sfruttare il vantaggio di giocare una partita a settimana: la Roma. Da qui al primo marzo (e in attesa degli ottavi di Europa League) gli uomini di Gasperini scenderanno in campo solo quattro volte: due impegni casalinghi abbastanza agevoli (Cagliari e Cremonese) e due scontri diretti (a Napoli e in casa con la Juve). Se a febbraio Gasp cercherà di scattare e Spalletti di tenere il ritmo, Conte dovrà rilanciarsi nella speranza di ritrovare alcuni dei suoi titolari infortunati. Va detto che la Juve è attesa da un mese da incubo: sette partite e gli scontri con Lazio, Atalanta, Inter, Galatasaray (doppio) e Como. Nello stesso arco temporale la Roma giocherà solo con Cagliari, Napoli e Cremonese prima dello scontro diretto.

