Roma, paradosso Mkhitaryan: uno dei migliori ma col contratto in scadenza

Il club vuole trattenerlo e l’armeno sarà tra i primi ad essere chiamato per discuterne

Il rinnovo dell'armeno è importante per i giallorossi come scrive La Gazzetta dello Sport. È tra i migliori della Roma in questa stagione, è partito esterno offensivo ed è arretrato ora fino alla regia perché Mourinho, come ricorda sempre, un regista non ce l’ha. E allora Henrikh Mkhitaryan rappresenta una sorta di paradosso nella rosa: è un giocatore fondamentale, ma è anche l’unico in scadenza. Per adesso il rinnovo non è un tema perché Pinto ha messo tutto e tutti in stand-by concentrando tutte le energie sul campo, ma non appena riprenderanno i discorsi l’armeno sarà tra i primi a essere chiamato. Il suo contratto scade a giugno e perché la Roma vuole avere un’attenzione particolare su un giocatore così importante.