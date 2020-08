Roma, ora sorridi. Zaniolo è titolare con vista sul Siviglia

C’è un tempo che passa e uno che ritorna, trovandoti persino con più fiducia nel cuore. È questa la sensazione che Nicolò Zaniolo sprigiona in questa strana vigilia di una match contro la Juventus, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport.

Si gioca per la gloria, si sarebbe detto una volta. magari per sfatare quel tabù dello Juventus Stadium in cui la Roma finora ha saputo solo perdere. Proprio per questo ci sarebbe bisogno di un colpo d’ala, da far ritornare alla memoria durante la prossima stagione, quando si farà sul serio.

Perciò, se si alimenta la speranza di un blitz, niente di più facile che Zaniolo stasera sia la punta di lancia della squadra di Fonseca, che lo ritrova da titolare a poco più di sei mesi dal suo infortunio al ginocchio destro. D’altronde, sembra essere un cerchio che si chiude. Proprio contro la Juventus il ragazzo aveva iniziato il suo calvario inaspettato, così contro la Juventus ritrova quel posto da titolare che gli manca come l’aria. Per Zaniolo quella di oggi sembra solo una tappa di avvicinamento al Siviglia, che corre il rischio di essere la partita più importante della stagione. E per ritrovare se stesso a tutto tondo, c’è bisogno che i bianconeri certifichino il buon lavoro di recupero fin qui svolto.

La Juve, poi, nell’immaginario di Nicolò significa tanto. È la squadra per cui tifava da bambino, ma soprattutto è il club che più vorrebbe portarlo alla propria corte, anche se questo non sembra essere l’anno giusto per riuscirvi.

La dirigenza giallorossa pensa già ad un aumento d’ingaggio che proietti Nicolò al top di questi tempi grami, ovvero 3 milioni netti annui più bonus. Si tratterà solo di aspettare la fine del mercato, per sapere quanto i conti si siano rimessi in asse. Per il resto, occorrerà solo il tempo giusto per trattare. Perché Zaniolo vuol dire fiducia.