Roma: nomi e stipendi top, gioco e mercato flop. Il quarto posto sembra già un sogno

I 14 infortuni muscolari subiti dai giallorossi sono decisamente troppi. Mourinho dice che in rosa ha tanti giocatori con una fragilità nota o dovuta all’età (Sanches, Llorente. Smalling, Spinazzola, Aouar, Azmoun, Dybala), ma dall’entourage del gruppo filtra insoddisfazione per la blanda preparazione. Molti paiono giocare con la paura addosso e in generale la squadra si muove a livello di intensità non consoni. Nel sistema di gioco Mou aveva cominciato cercando maggiore manovre. Con l’arrivo di Lukaku si è tornati al lancio lungo per l’attaccante che deve andare in profondità oppure far salire la squadra.