Roma, nervi e proteste: ecco i primi fischi per Mourinho

Bodo rimontato due volte con El Shaarawy e Ibanez. Due rigori netti negati, ma all’Olimpico non basta

L’onta non viene cancellata e la classifica resta imbarazzante: Bodo primo e Roma che deve guardarsi le spalle dal derelitto Zorya, correndo il rischio dei playoff per andare avanti in Conference League. La sconfitta dell’andata (6-1) resta tra le pagine nere della storia giallorossa e il 2-2 - santificato dalle reti di Solbakken, El Shaarawy, Botheim e Ibanez - non appaga la gente. Mourinho se la prende con l'arbitro nel tunnel: "C’erano due penalty per noi". Vero, ma la pochezza del gioco stavolta è stata inquietante, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport.