Roma, Napoli, Lazio: la zona Champions potrebbe essere riservata al Nord

C’è una sottile linea rossa che corre lungo il Tevere e che rischia di spezzare in due l’Italia del pallone. Per la prima volta da 12 stagioni il campionato rischia di non vedere tra le prime quattro una squadra del Centro-Sud. Mancano otto giornate al termine del torneo: 24 punti, anche se la Lazio ne ha tre potenziali in più degli altri perché deve recuperare la gara col Torino. La Roma sembra la più lontana dall’obiettivo Champions: è staccata di 7 punti dall’Atalanta e non sta vivendo un periodo d’oro, scrive Fabio Bianchi su “La Gazzetta dello Sport“. Però ha chance di arrivare alla Champions anche tramite l’Europa League. Paradossalmente sembra meno arduo. La squadra di Fonseca si esprime meglio fuori dai confini nazionali e se non commette stupidaggini giovedì all’Olimpico nel ritorno contro l’Ajax è fatta. Il potenziale per giocarsela con tutti ce l’ha.