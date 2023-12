Roma-Mou, perché sì. Tifosi, vetrina, mercato, grinta: Friedkin pensa al rinnovo

José vuole restare, la zona Champions è possibile. I proprietari valutano i pro di una decisione che può essere vantaggiosa

Redazione

Ricordate quel luogo comune che recita: "Le brave ragazze vanno in paradiso, le cattive dappertutto"? Ebbene, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport, traslatelo al maschile e scoprirete come José Mourinho – "io sono nato bandito", ha detto parlando di sé appena dieci giorni fa – stia ribaltando tutti i vaticini sul suo futuro, riavvicinandosi al rinnovo con la Roma. Insomma, il paradiso dei petrodollari per il momento può attendere, perché l’inferno avvelenato della Serie A sembra tagliato apposta sul profilo dello Special One, maestro di polemiche e pifferaio (ma con destinazione sogno) di una intera tifoseria innamorata.

I tifosi, Olimpico pieno e incassi in crescita - A proposito di pragmatismo, ad esempio, non sfugge a nessuno che una voce importante nell’aumento dei ricavi (vedi sotto) sia dovuto alla voce biglietteria e abbonamenti. Da questo punto di vista, unendo il dato a quello delle amichevoli e del tour in Giappone, si nota come nella stagione 2022-23 gli incassi siano saliti di ben 23,7 milioni rispetto a quella precedente. Merito soprattutto delle decine di “sold out” che l’effetto Mou ha saputo generare.

La vetrina. Ribalta perenne in tutto il mondo - Se poi la visibilità è l’anima del commercio, non c’è nessun allenatore al mondo che può garantirla più di Mourinho. Certo, la vetrina a volte gliela forniscono atteggiamenti e prese di posizione discutibili, ma grazie a lui di certo la Roma trova uno spazio sui media internazionali che con altri allenatori non avrebbe mai avuto.

Mercato. L’effetto José aiuta le trattative - Non nascondiamolo, a orientare le scelte dei calciatori è quasi sempre l’ingaggio (e la Roma ha il terzo monte stipendi del campionato), ma davanti a salari analoghi, si è capito che essere allenati dallo Special One per tanti giocatori sia un privilegio. Non è un mistero che tante trattative difficili – Abraham, Matic, Dybala e Lukaku su tutte – siano state risolte dal fatto che sulla panchina giallorossa siede Mourinho.

Le motivazioni. Nelle sfide di Coppa fa la differenza - Quando il margine di errore sembra ridotto al minimo, è difficile trovare un allenatore al mondo in grado di fornire un surplus di motivazioni alla squadra come sa fare José. Non a caso la Roma ha mandato più giocatori a segno in questa Serie A (11). I Friedkin sanno bene che, agli occhi dei tifosi, le eventuali vittorie saranno solo merito di Mourinho, ma per gente per cui il calcio non è certo il primo interesse, tutto sommato è un prezzo esiguo da pagare. Basta che i conti (grazie alla Champions) tornino in fretta.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.