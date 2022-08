Roma-Monza, altro sold out: dall’ultimo derby non è mai mancato il tutto esaurito

Perché stasera nell’Olimpico in versione romanista ci sarà l’ennesimo tutto esaurito. Sold out. Quella con il Monza non si può certo definire, con tutto il rispetto, una sfida Champions. Ma fa lo stesso. Perché questi mesi sono stati una continua prova d’affetto della gente verso la squadra. Assecondata, va detto, anche da un’incoraggiante politica di prezzi. Sembra incredibile. Fino a qualche mese fa, ragionavamo su limitazioni di capienze, 25 per cento che diventava 50 e poi 75, in mezzo pure un temporaneo ritorno a gennaio a 5mila spettatori. Ora il riconquistato cento per cento ha scatenato la voglia di stadio e di Roma. Vero, Inter e Milan sono più su come numero di abbonati e anche come spettatori della partita dell’esordio, ma San Siro è decisamente davanti come capienza rispetto all’Olimpico e quindi il confronto parte in qualche modo zoppo. Come la graduatoria della media presenze dell’anno scorso, con la Roma che fu staccata di poco più di tremila spettatori dall’inter (41.911 contro 44.999) e di duemila dal Milan (che chiuse a 44.027).