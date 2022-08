Roma, missione scudetto: “Grazie ai Friedkin e a Mourinho non è solo un sogno”

Sei ex giallorossi scudettati lanciano la sfida alla A: "E l’Olimpico può fare la differenza"

Entusiasmo alle stelle, mercato di alto profilo, squadra che sembra girare già molto bene. La seconda Roma targata Josè Mourinho fa sognare i suoi tifosi ad occhi aperti. Ma fin dove si può spingere davvero questa squadra? Ha i mezzi per coltivare le ambizioni più alte? Chiara Zucchelli e Francesco Pietrella hanno intervistato su La Gazzetta dello Sport sei ex calciatori, che in giallorosso hanno vinto lo scudetto, o nel 1982-83 o nel 2000-01.

Presentandogli le tre seguenti domande: 1) Dove può arrivare questa Roma? 2) Come far convivere cinque stelle come Dybala, Zaniolo, Pellegrini, Abraham e Wijnaldum? 3) Ad oggi, qual è il punto di forza e quello debole della formazione giallorossa?

FRANCO TANCREDI

1 "Il mercato è da 8. Sono arrivati giocatori di livello con cui fare il salto di qualità. Il tasso tecnico si è alzato di molto, al resto penserà Mourinho. Il popolo giallorosso meritava giocatori alla Dybala. Immagini un Olimpico pieno e lui a inventare calcio. È il classico giocatore che in piazze come questa si esalta".

2 "Vederli insieme sarebbe tanta roba, davanti c’è l’imbarazzo della scelta. Io giocherei con Abraham prima punta, Dybala e Zaniolo sulla trequarti, Pellegrini e Wijnaldum in mezzo. Utopia, lo so, ma la Roma corre. Deve solo trovare continuità".

3 "Mourinho. Dovunque va, vince. Ha portato tutti dalla sua parte. Il 7 agosto all’Olimpico erano in 60mila. In questa Roma rivedo l’entusiasmo del 1983, sembriamo noi quarant’anni dopo. La Conference ha gettato le basi per una grande Roma. Difetti? Non ne trovo. Può lottare per lo scudetto".

UBALDO RIGHETTI

1 "I sessantamila di domenica meravigliano chi vive fuori Roma, non i romani. Questa città è così, e quest’anno può lottare per il titolo".

2 "Immaginate una difesa avversaria che deve occuparsi di questi giocatori. La notte prima non dormono, fidatevi. Scherzi a parte, un tridente Dybala-Abraham-Zaniolo è tanta roba.".

3 "Il pregio è l’entusiasmo. Si respira la stessa aria del 1983, ma anche del 2001. Se dovesse arrivare anche Belotti, come sembra, la Roma farebbe bingo".

MAURIZIO IORIO

1 "Può e deve lottare per lo scudetto. La Roma ha uno squadrone, c’è tutto per vincere e fare bene. Ci deve credere. In più la nuova proprietà ha fatto cose da applausi. C’è da prendere esempio. Non era facile arrivare in una piazza come quella romana e conquistare tutti. Loro ci sono riusciti con il silenzio e i fatti. Un applauso ai Friedkin".

2 "Dico sempre che chi sa giocare a calcio, gioca. In qualsiasi contesto. Sono sicuro che Mourinho li prenderà tutti da parte e capirà come veicolare così tanto talento nel modo giusto, pur mantenendo l’equilibrio. Matic è un acquisto utile: poche chiacchiere, fa parlare in campo. È un leader, la Roma ne ha bisogno".

3 "Un Dybala in giornata sì ti cambia la partita. Il punto di forza è lui, ma se devo spendere un nome giovane dico Zalewski. Tra lui e Spinazzola, lì a sinistra, la Roma è forte forte. Punti deboli? Nessuno".

CLAUDIO VALIGI

1 "Vincere aiuta a vincere, ma soprattutto aiutano i giocatori che sanno come si vince. Dybala, Wijnaldum, anche Matic. La Roma ha alzato il livello e la competitività. In questo Mourinho è stato fenomenale".

2 "Nell’Inter José è riuscito a far coesistere una sfilza di campioni. Prendiamo l’Inter del Triplete: Eto’o faceva su e giù sulla fascia, Pandev giocava da jolly, poi Milito, Motta, Stankovic, Cambiasso. Mourinho è uno che ti inculca il senso del sacrificio. Sneijder ha sfiorato il Pallone d’Oro, per citarne uno".

3 "Stravedo per Pellegrini. Un leader. Ma il vero punto di forza sono i Friedkin. Ricordano la presidenza Viola. In silenzio, a fari spenti, stanno costruendo una squadra competitiva".

MARCO DELVECCHIO

1 "Se c’è riuscito il Milan lo scorso anno perché no? Sulla carta la Roma non parte per il titolo subito, ma per tornare in Champions. Però in una stagione possono succedere tante cose e quindi credo non ci si debba porre limiti. E poi si potrebbe provare a vincere un altro trofeo. Insomma, credo che strada facendo non sia impossibile pensarci".

2 "Giusto che ci sia equilibrio, ma poi sono i campioni che contano. Più giocano e meglio è. Avere alternative è fondamentale. Noi giocavamo con Francesco, Batistuta e io. E poi avevamo Montella e Balbo… ".

3 "Mourinho, le alternative, i tifosi così felici: sono tanti i punti di forza. Cosa manca? Sarà il campo a parlare. Conta avere voglia di continuare a vincere e mi sembra ci sia".

ODOACRE CHIERICO

1 "Non so se potrà lottare lo scudetto, ma per un posto tra le prime quattro sì. Il tifoso romanista è l’uomo in più. I Friedkin hanno fatto sforzi incredibili. Un paio di anni fa nessuno avrebbe mai pensato che la Roma avrebbe vinto la Conference. O che centomila tifosi avrebbero festeggiato al Circo Massimo con il pullman scoperto. Questa è la Roma, squadra unica".

2 "Prima di tutto l’equilibrio, perché serve sempre qualcuno che fa “legna”. In tal senso Matic è un ottimo acquisto. Mourinho riuscirà a far coesistere questo talento".

3 "Abraham sarà l’arma in più. E se dovesse arrivare anche Belotti sarebbe un tandem da giù il cappello. Qualcosa da sistemare? Forse un altro centrale difensivo può servire".