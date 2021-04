Roma, Mayoral a caccia di gol per sperare ancora

Un gol solo nelle ultime nove partite di campionato. L’attacco della Roma è a secco di gioie e vuole ritrovare smalto proprio oggi, contro il Bologna, esattamente come già successo in Europa League, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Quel gol lì lo ha segnato Pedro all’Udinese, mentre Borja Mayoral – che questo pomeriggio guiderà l’attacco dei giallorossi – non esulta da Roma-Verona del 31 gennaio.

Oggi, dunque, c’è voglia di cambiare rotta, anche per tenere accese le residue speranze della Roma di poter ancora agganciare il treno per la Champions League. L’ultimo, di fatto, perché se i giallorossi non dovessero riuscire a vincere la sfida di oggi pomeriggio potrebbero tranquillamente dire addio in netto anticipo alle ultime speranze.

Mayoral torna così a guidare l’attacco romanista dopo aver lasciato il posto di titolare a Dzeko in quel di Amsterdam, contro l’Ajax, nel pieno rispetto della staffetta che Fonseca ha di fatto «istituzionalizzato» da un po’. E con lui ci saranno l’altro spagnolo Carles Perez ed il capitano Lorenzo Pellegrini, in vantaggio nel ballottaggio su Pedro (che tra l’altro non sta benissimo). Soprattutto a loro toccherà cancellare quel brutto uno nella classifica dei gol delle ultime nove partite. Per sperare ancora e preparate al meglio la sfida di ritorno con l’Ajax.