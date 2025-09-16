Roma, mal di gol e Dybala per il derby non ci sarà. Gasp cerca rimedi

Non è un attacco da Gasp. Appena 2 reti nelle prime 3 partite, uno solo segnato da un attaccante. Un paradosso per un tecnico che fa del gioco offensivo la sua stella polare. E ora che anche Dybala si è infortunato (ne avrà per due settimane), la Roma si prepara da oggi al derby con la Lazio con dubbi e criticità in più che il tecnico, al debutto nella stracittadina, spera di cancellare in fretta (dopo il ko col Toro) rimescolando le carte a disposizione. Emergono, dunque, i problemi di un reparto d'attacco in cui il tecnico avrebbe voluto almeno due elementi in più - scrive Alessio D'Urso su La Gazzetta dello Sport - per aumentare qualità e pericolosità. Soulé è l'unica certezza al momento: è colui che ha l'uno contro uno e che può aprire le difese avversarie creando superiorità numerica. Normale che
Lesione per l'argentino, salterà la sfida all'Olimpico. Solo due reti dopo tre partite, i gregari da rilanciare, l'allenatore pensa a nuove soluzioni, anche in fascia
Gasperini chieda a questo punto un aiuto alle fasce per aumentare il numero di palle gol. Ed è a sinistra che il tecnico sta cercando di trovare la quadra. Test e verifiche che Gasp dovrà svolgere sapendo già peraltro che non potrà disporre di Dybala per un paio di settimane. L'argentino si è fermato di nuovo (durante la sfida col Toro) a causa di una lesione muscolare.
