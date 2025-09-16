Roma, mal di gol e Dybala per il derby non ci sarà. Gasp cerca rimedi

Non è un attacco da Gasp. Appena 2 reti nelle prime 3 partite, uno solo segnato da un attaccante. Un paradosso per un tecnico che fa del gioco offensivo la sua stella polare. E ora che anche Dybala si è infortunato (ne avrà per due settimane), la Roma si prepara da oggi al derby con la Lazio con dubbi e criticità in più che il tecnico, al debutto nella stracittadina, spera di cancellare in fretta (dopo il ko col Toro) rimescolando le carte a disposizione. Emergono, dunque, i problemi di un reparto d'attacco in cui il tecnico avrebbe voluto almeno due elementi in più - scrive Alessio D'Urso su La Gazzetta dello Sport - per aumentare qualità e pericolosità. Soulé è l'unica certezza al momento: è colui che ha l'uno contro uno e che può aprire le difese avversarie creando superiorità numerica. Normale che