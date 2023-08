Roma-Lukaku, ciak: si tratta a oltranza. Differenza di 3 milioni, c’è ottimismo

Il countodown è già partito. Punta al sì definitivo, all’accordo che porta Romelu Lukaku alla Roma in prestito per un anno dal Chelsea, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Il primo giorno formale di trattative, dopo le presentazioni di venerdì sera a Stamford Bridge, si è chiuso con una fumata grigia. Ma quella bianca sembra davvero a portata di mano. Perché l’attaccante ha fatto capire a parole di voler sbarcare alla corte di Mourinho, anticipando in modo prematuro alla stampa belga ad un torneo giovanile «nervoso perché andrò a Roma per firmare». Poi però lo ha dimostrato anche con i fatti, accettando di ridursi l’ingaggio a 7,5 milioni di euro netti: è l’assist che serviva ai giallorossi per chiudere l’affare con il Chelsea. Oggi si riparte dall’intesa da trovare sul costo del prestito, ma la differenza attorno ai 3 milioni di euro (più 2 di bonus) è tutt’altro che incolmabile: Tiago Pinto, volato a Londra con Ryan Friedkin, predica ancora prudenza, ma c’è ottimismo, anche da sponda Chelsea, che l’affare per quanto complicato si possa chiudere al più presto. Magari già oggi.