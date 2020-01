Roma, lo scambio Politano-Spinazzola può saltare: Marotta non convinto della formula

Fiato sospeso nella sede nerazzurra. L’attesa per il blitz di Piero Ausilio a Londra e le complicazioni sorte attorno all’operazione Spinazzola, rendono frizzanti le ore dell’Inter. Il direttore sportivo nerazzurro è volato in Inghilterra per accelerare la trattativa per Eriksen e Giroud. L’acquisto del francese, però, non si potrà concretizzare finché non si realizzerà l’uscita di Politano, che la Roma – sottolinea ‘Il Corriere della Sera’ – avrebbe voluto convocare per la gara di Coppa Italia con il Parma. L’ufficialità dell’arrivo in prestito con obbligo di riscatto dell’esterno tarda ad arrivare perché Spinazzola, coinvolto nello scambio, oggi si sottoporrà a un supplemento di test atletici. In più Beppe Marotta, che ieri ha discusso con il ds giallorosso Petrachi, non è convinto della formula del trasferimento: preferirebbe un prestito con diritto di riscatto. Non è detto che l’affare oggi arrivi alla conclusione: potrebbe saltare tutto.