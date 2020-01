Roma-Lazio, sarà tutto esaurito: 60mila spettatori. Oggi ultrà a Trigoria per la rifinitura

Domani saranno in 60 mila gli spettatori per Roma-Lazio: si va verso il tutto esaurito, in vendita ancora tagliandi di Tribuna Tevere, Monte Mario e Distinti Nord-Est, scrive Nicola Berardino su La Gazzetta dello Sport.

Olimpico blindato (apertura cancelli ore 15.30), più di duemila gli agenti in servizio oltre alla Digos: fissato un piano di sicurezza in Questura.

Oggi, alle 11, ultrà giallorossi a Trigoria: chiederanno di entrare per incoraggiare la squadra. Cinque ore prima della gara (via alle 18) scatterà lo sgombero dei veicoli in sosta in zona stadio. Da tre ore prima sino a due ore dopo, il divieto di vendita “per asporto di bevande in contenitori di vetro”.