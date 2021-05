Roma-Lazio: Pellegrini adesso segna pure. Luis Alberto, magie e gol

I due centrocampisti saranno gli uomini a cui affidarsi per i colpi di genio. Il capitano giallorossi spera in un gol, come quello del 29 settembre 2018

Lorenzo Pellegrini e Luis Alberto sono sicuramente i due che possono accendere la luce all’improvviso nel derby di domani. Pellegrini, si legge su La Gazzetta dello Sport, quest’anno ha imparato ad essere anche più decisivo sotto porta, avendo segnato in tutto 11 reti. Così tanti in una singola stagione non li aveva mai segnati, esattamente come non si era mai spinto fino a quota 7 in campionato. Il che fa capire come il capitano giallorosso stia maturando definitivamente anche da questo punto di vista, lui che in passato veniva accusato di non essere decisivo sottoporta. E proprio in un derby, quello del 29 settembre 2018, cambiò la sua storia con la Roma. Quel giorno segnò di tacco e trascinò la Roma, domani vorrebbe riprovarci. All’andata, Luis Alberto è stato il mattatore del 3-0 biancoceleste. Una doppietta da applausi. Quei due gol sono le perle più luminose dei suoi nove gol: solo Immobile ha segnato più.