Roma-Lazio, duello nelle retrovie anche in chiave azzurra

Acerbi e Mancini sono i due leader delle difese. Dalla loro prestazione passa gran parte della sfida

Francesco Acerbi e Gianluca Mancini sono stati a lungo in contrapposizione durante la stagione. I due speravano di staccare il pass azzurro per l'Europeo, che con l'allargamento delle rose probabilmente sarà di entrambi, scrive La Gazzetta dello Sport. Domani si affronteranno con animi diversi. Mancini viene da una stagione deludente della sua squadra, di cui ormai è un leader. Ora pensa al futuro e spera che l'anno prossimo possa togliersi le soddisfazioni che non ha ancora assaporato in giallorosso. Acerbi è l'anima della difesa biancoceleste. Con la Lazio ha ritrovato la Nazionale e ha mostrato grande duttilità. Domani sarà lo scudiero davanti a Reina per blindare la difesa e costruire la vittoria.