Roma-Lazio: dalle fasce tantissimi cross, ma si gioca tutto sugli sprint

Karsdorp e Lazzari possono essere due uomini chiave della sfida

Rick Karsdorp e Manuel Lazzari possono essere due delle chiavi di volta della sfida di domani. Karsdorp è una delle poche belle sorprese della stagione romanista. Era stato ceduto, visto che la scorsa estate la Roma aveva trovato un accordo prima con l’Atalanta e poi con il Genoa. Ma l’olandese ha capito che a destra si sarebbe creato un buco, vista anche la probabile partenza (poi puntualmente avvenuta) di Florenzi. Ed ha deciso di restare, per giocarsi le sue carte. Vincendo anche la sfida, visto che Karsdorp non solo è diventato titolare, ma ha convinto così tanto la Roma che il club ha anche provveduto a rinnovargli il contratto fino al 2025, riporta La Gazzetta dello Sport. Rispetto a quando è arrivato nella Capitale è tutto altro giocatore. E ora ci tiene a lasciare il segno anche nel derby. Tornando a Lazzari, in questa stagione, ha lasciato il segno a Cagliari in casa contro lo Spezia, in due vittorie. Ora vuol chiudere la stagione della Lazio da protagonista assoluto.