Roma, la rosa è sfiorita. Quanti prestiti: in tre anni il valore è sceso dell’8,5%

Il motivo è legato alla valutazione di alcuni giocatori

Redazione

"La rosa della Roma è migliore di quella che ho trovato. Rispetto l’opionione di tutti, ma su questo non ci sono dubbi". La firma è quella di Tiago Pinto, il general manager della Roma, direttamente dal palco del Social Football Summit 2023, a cui ha preso parte due giorni fa, nella pancia dello stadio Olimpico. Ma è davvero così? Per qualcuno sì, scrive Andrea ugliese su La Gazzetta dello Sport, basti pensare all’arrivo di stelle come Dybala e Lukaku, ad esempio. Per qualcun altro no, tanto che nella Capitale è vivo il dibattito sul valore effettivo della rosa offerta a Mourinho e in molti pensano che non sia realmente all’altezza. Almeno non per competere per la Champions, vero obiettivo della Roma.

E allora siamo andati a vedere i valori attribuiti alla rosa giallorossa da Transfermarkt, con l’accortezza di tener conto del fatto che sono valori variabili, che possono anche «drogare» il calcolo finale. E che si tengono in considerazione tutti i giocatori utilizzati durante la stagione, anche i giovani. Sta di fatto, che dall’arrivo di Pinto nella Capitale il valore della rosa non solo non è migliore, ma è anche peggiorato. L’ultima Roma costruita prima dello sbarco del dirigente portoghese, quella del 2020/21, aveva infatti un valore totale di 395,65 milioni di euro, quella attuale si attesta a 362,15. In mezzo, poi, ci sono altre due stagioni: 381,25 milioni nel primo anno di Mou, 361,37 lo scorso anno, l’unico con un valore più basso rispetto alla rosa attuale. Insomma, tra la Roma che Pinto ha ereditato e quella attuale c’è una differenza di 33,5 milioni, pari ad un -8,5% (che potrebbe essere però compensato dall’arrivo di Mou sulla panchina giallorossa).

Ma come può essere che la rosa a disposizione di Fonseca nel suo secondo anno abbia un valore più alto di quella attuale? Il motivo è legato alla valutazione di alcuni giocatori.

Pinto è arrivato in una Roma in cui i giocatori con il maggior valore erano Pellegrini e Zaniolo, 40 milioni entrambi. Gli stessi che ha oggi Lukaku, il top stagionale (per il cui riscatto il Chelsea vuole 37 milioni di sterline, al cambio 42,5 milioni di euro, valore a ribasso a causa del pesante ingaggio).

Nella prima Roma, però avevano un valore alto pure Veretout (33) e Mancini (30) e più in generale i giocatori oltre i dieci milioni erano 16, contro i 14 di oggi. Dove, tra l’altro, quattro di questi sono in prestito (Lukaku 40, Sanches 14, Kristensen 13 e Azmoun 12) e quindi rappresentano un valore relativo. O, meglio, un valore presente, ma non patrimonializzato e quindi non futuribile. «Il tempo ci dirà come è andata la Roma - ha detto ancora Pinto – Abbiamo fatto tante cose difficili e io avevo un compito: lasciare la Roma meglio di come l’ho trovata. Finanziariamente non c’è dubbio, in due anni andrà anche molto meglio». Con l’obiettivo, ovviamente di migliorare ancora di più la rosa giallorossa.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.