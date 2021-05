Roma, la passione di Mou per Sabitzer. La chiave è Kluivert

Pinto al lavoro per abbassare le richieste alte del Lipsia

E’ un pallino di Mourinho, ma fa gola anche a tanti club in Europa. Sabitzer è appetibile soprattutto ora che il suo contratto scade nel 2022, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport.La Roma sta cercando di capire come poter arrivare al giocatore, ma anche come poter abbassare le richieste alte del Lipsia. Ha una clausola rescissoria di 50 milioni di euro che è destinata a scendere vedendo gli anni che restano nel suo contratto. Mourinho è da un paio di anni che è sulle tracce di Sabitzer. L’amministratore delegato del Lipsia ha poi detto: “Con l’arrivo di Simakan, Brobbey e Gvardiol qualcuno dovremo sicuramente vendere“. I tedeschi corrono anche il rischio di perdere il giocatore a zero visto che ha espresso la volontà di non rinnovare. Il Tottenham è sempre alla finestra, soprattutto se dovesse cedere Ndombele. Da tenere d’occhio anche la concorrenza del Liverpool. La Roma, però, presto si dovrà mettere al tavolo per trattare la vicenda Kluivert. Nonostante una stagione un po’ scura il Lipsia intende riscattare l’olandese e mette sul piatto 12 milioni. Una valutazione che permetterebbe alla Roma di non fare una minusvalenza, ma soprattutto di intavolare un eventuale scambio per Sabitzer con conguaglio a favore dei tedeschi, magari 20-25 milioni di euro.