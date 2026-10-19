E se alla fine succedesse già domani sera? Difficile prevederlo, ma anche impossibile da escludere. Anzi, da sabato sera qualche speranza in più c'è. Eccome se c'è. Anche perché a confermare l'ipotesi di poter vedere Santiago Castro e Donyell Malen in campo insieme è stato lo stesso Gian Piero Gasperini, al termine della partita vinta contro il Genoa. È evidente che i due siano alternativi l'uno all'altro, come del resto è successo fino a oggi. Domani, però, ci sarà anche la prima controprova, considerando che Dybala - scrive Andrea Pugliese su 'La Gazzetta dello Sport' - sarà ancora out per infortunio e che anche contro il Genoa Mora non si è preso la scena. E allora perché non pensare di azzardare proprio il doppio centravanti? Del resto, lo Slovan Bratislava di Yaya Touré (il primo allenatore africano ad allenare nella fase finale di Champions) gioca con un 4-1-4-1 di base che può anche permettere di azzardare la mossa. Con Malen magari a giostrare sul centrodestra e Castro sul centrosinistra, con un trequartista alle loro spalle (uno tra Mora, Soulé o Pellegrini). E se non succederà domani, magari avverrà più avanti.