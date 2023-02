Roma, la beffa è doppia

Il Salisburgo batte la Roma 1-0 con una rete di testa di Capaldo a pochi minuti dalla doccia. Pur non brillando affatto, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport, la Roma avrebbe meritato di vincere, non fosse altro che per i due legni colpiti da Cristante e Belotti e per un possibile rigore nel primo tempo su cui Mou recriminerà nel post-partita. Certo, il Salisburgo non è apparso niente di speciale. Pressing e aggressività stavolta non si sono visti, come se la Red Bull — tesoro della casa — non avesse fatto effetto. Colpa, più probabilmente, della stagione appena riavviata che ha lasciato ruggine nelle gambe, visto che per gli austriaci è appena il terzo match dalla ripresa.