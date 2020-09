Roma, Kumbulla sa come si fa. A febbraio ha affondato la Juve

Marash Kumbulla, domenica sera, penserà proprio a quell’8 febbraio scorso per scrollarsi di dosso l’emozione dell’esordio all’Olimpico, scrive Andrea Pugliese su “La Gazzetta Dello Sport”. Il difensore albanese è riuscito, durante la scorsa stagione al Verona, a battere la Juventus. Tra l’altro da protagonista assoluto, in una delle sue migliori prestazioni del campionato. Probabilmente anche quella in cui la Juventus gli ha messo gli occhi addosso, rendendosi conto che quel ragazzino era molto più di una semplice promessa. Quella sera Kumbulla era stato una furia, arrivando prima al gol del vantaggio, di testa, successivamente annullato per fuorigioco, poi prendendo la traversa a cinque minuti dalla fine (l’azione aveva portato al penalty decisivo realizzato poi da Pazzini). Marash è pronto, ha avuto tutta la settimana per capire le idee di Fonseca. In attesa che arrivi il centrale dominante, l’albanese può diventare il punto di riferimento della difesa.