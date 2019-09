Roma, Kluivert e Mkhitaryan in fascia

I tre messaggi che Paulo Fonseca manda da Trigoria sono chiarissimi: “Non c’è un problema di condizione, lavoriamo per trovare l’equilibrio, qualcosa a Lecce cambierò”. Di più il tecnico, che in Salento porta anche Pellegrini e Spinazzola, in dubbio fino all’ultimo, non dice. La sensazione è che voglia pensare bene a qualsiasi decisione da prendere, come quella di mandare Zaniolo in panchina, scrive Chiara Zucchelli su “La Gazzetta dello Sport”. Al suo posto dovrebbero giocare, sulla trequarti, Kluivert da una parte e Mkhitaryan dall’altra, con Pellegrini al centro dietro Dzeko. Il bosniaco, che pure è stanchissimo, sembra imprescindibile per la Roma.

Mentre Cristante, un altro di quelli esausti, a centrocampo è pronto a lasciare il posto a Diawara. I tifosi romanisti al Via del Mare saranno oltre mille, la sconfitta all’Olimpico con l’Atalanta non ha cambiato i programmi, la speranza di chi tra ieri e oggi andrà in Puglia è quella di vedere una squadra più sicura. Davanti a Pau Lopez saranno confermati Florenzi e Kolarov sulle fasce, al centro, insieme a Smalling, Mancini è favorito su Fazio e Juan Jesus.