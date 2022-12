Roma-Karsdorp, prove di disgelo

Tra Roma e Karsdorp invece siamo alle prove di disgelo. Come scrive Luca Taidelli sulla Gazzetta dello Sport, l’esterno olandese ha ripreso ad allenarsi a Trigoria tre giorni prima di partire per il Portogallo, dopo aver saltato la tournée in Giappone, mandando un certificato per problemi psicologici successivi a quanto accaduto nel match contro il Sassuolo. In Portogallo Karsdorp è partito titolare contro il Cadice, giocando però solo 45’, ma è stato in panchina per tutta la partita di martedì contro il Casa Pia. Ieri ha fatto un buon allenamento e il preparatore atletico Rapetti lo ha spesso incoraggiato. Mou ne sta studiando gli atteggiamenti. L’ex Feyenoord non verrà svenduto. Alla finestra ci sono la Juve e l’Ajax, ma anche Marsiglia e Fulham.